港星陳敏兒辭世享壽65歲！歷經丈夫胃癌病逝、幼子血癌離世之痛

女星陳敏兒和廖啟智過去曾是香港演藝圈著名的模範夫妻。（圖／陳敏兒 臉書）

香港演藝圈傳出令人惋惜的消息，資深女星陳敏兒今（12）日傳出離世，享壽65歲。她曾是TVB當家花旦，與已故金像獎演員廖啟智結婚後，逐漸淡出演藝圈，把重心放在家庭與孩子身上。即使近年鮮少公開露面，她面對病痛時展現出的堅強與淡然，仍讓外界印象深刻。消息一出，也讓許多看著她作品長大的觀眾相當不捨，紛紛留言悼念，盼她一路好走、與摯愛重逢。

她的兩個兒子廖文哲、廖文信稍早透過母親臉書發布訃告，證實母親已於12日上午在威爾斯親王醫院，在家人陪伴下安詳離世。家屬也特別感謝醫護團隊長期以來的照顧與協助，表示雖然心中萬般不捨，但相信母親已經走向平靜安穩的地方。並提到後續告別儀式將依照陳敏兒生前心願，以低調私人形式舉行，只開放親友參與，盼外界體諒。

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回顧她的一生，其實走得並不容易，陳敏兒曾歷經幼子血癌病逝，又在多年後失去丈夫廖啟智，人生接連遭逢重大打擊，但她始終選擇以平靜態度面對生死課題，展現出少見的豁達。甚至在兩年前還曾舉辦「生前告別式」，提前與親友道別，把想說的話說完，減少遺憾，也讓不少人相當震撼。

近年她健康狀況明顯轉弱，去年起病情加重，曾接受長達14公分腹部手術，復原過程相當辛苦。不過她仍曾拍片分享抗病心路歷程，試圖以正面態度面對病魔。無奈最終仍不敵病情惡化，今日畫下人生句點，留給外界無限追憶與不捨。

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