港星陳法拉再次執導短片 定居紐約看時尚秀催戲魂

港星陳法拉日前出席時尚秀活動，展現時尚品味。（滾動工作是提供）

港星陳法拉日前獲時尚品牌邀請出席時裝秀，她說：「這是自己感受最震撼的一個秀，整個秀戲劇性很強，看到不同年代丶不同角色的人物出現，就像紐約的縮影。看到服裝的刺繡工藝，印象亦非常深刻。」

法拉近年定居紐約，在當地也經常乘搭地鐵，她說：「因為趕時間，搭地鐵會比較方便，所以有時會穿著得隨意些，有時又會著得正裝一點，就好像這次的時裝秀一樣。在地鐵入面有著各種形形式式的人，看到很多人生百態，有時會給到自己不同的靈感。」

被問到覺得紐約最迷人的地方，法拉覺得就是在這裏有很多文化藝術交集，她說：「這裡有很多不同的藝術家，例如畫家丶舞蹈家丶演員等，他們來自世界各地，都帶着一種夢想或者想尋找一些自己的夢想，就像自己一樣，在這裡學習戲劇，然後希望繼續做演員。在紐約很容易接觸到不同的藝術，每天都有百老匯表演丶不同的展覽等等，是一個文化很豐富的地方。」

近日，法拉即將拍攝再次自編自導的短片，「短片每個部門的工作自己都會參與，包括服裝丶攝影丶道具等等，每天不停開會。而這次短片特別的地方，就是有英文亦有廣東話，故事內容遲些再和大家分享，希望明年可以放映。」

