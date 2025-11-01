港星馮淬帆享壽81歲 音樂人屠穎廣州猝逝
資深港星馮淬帆10月31日病逝，享壽81歲，他身邊友人1日透露，馮淬帆近幾個月身體不好，無法確定最後一次是何時進醫院，「突然所有指數都往下掉，他有簽不急救同意書，所以醫院只能做緩和處理。」
馮淬帆一生未婚，沒有子嗣，因此親友也少。他的外甥昨晚在馮淬帆的臉書說明後事安排，他們決定遵從馮的遺願，只安排家祭，並由親近的家人好友送他走完最後一程，強調自己長期住香港，台灣的事務將由晏蘅代理，馮的臉書不會關閉，心與大家同在。
出身廣東的馮淬帆，以喜劇形象深植人心，經典角色是港片《最佳損友》中飾演「牛精帆」，其中一句「香蕉你個芭樂」更成為經典台詞。他移居台灣39年，近年獨居在新北林口，最後一部作品是去年的《鬼們之蝴蝶大廈》，今年5月，他才在社群上貼出在家中必須吸著氧氣機的照片，稱自己血氧濃度不足、要仰賴製氧機生活。
此外，資深音樂人屠穎1日驚傳在大陸廣州飯店跑步機上跌倒猝逝，享壽62歲，消息一出登上微博熱搜，他原訂昨參與齊豫在大陸廣州演唱會，主辦單位昨也緊急發出公告演唱會延期舉辦。他生前許多音樂圈好友難以接受，陳子鴻、林隆璇、李國超、楊丞琳、張宇、許茹芸等都發文悼念。
屠穎參與過許多天王天后的專輯編曲及演唱會，合作過的歌手幾乎橫跨半個華語樂壇，作品多達2000多首，其代表作包括王菲的〈天空〉、辛曉琪〈味道〉、張信哲〈過火〉與張學友的〈情書〉、楊丞琳〈曖昧〉等，更曾以江淑娜的〈我是個不喜歡熱鬧的人〉獲得第2屆金曲獎最佳編曲人獎，在華語樂壇地位崇高。屠穎先前擔任周華健在台北小巨蛋的音樂總監，周華健更在台上特地介紹屠穎，兩人好交情不在話下。
