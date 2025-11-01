港星馮淬帆最後貼文喊「我是中國人」憶蔣中正 竟巧合在蔣公誕辰日離世

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

曾在香港影壇叱吒一時的資深演員馮淬帆，主演《最佳損友》、《五福星》等多部經典喜劇，今（1）日驚傳辭世，享壽81歲。他的離世消息由新北市議員蔡淑君證實，引發影迷震驚與不捨。他生前最後一篇臉書貼文是10月30日，內容紀念先總統蔣中正，自己卻在蔣公誕辰同日離世。

香港資深演員馮淬帆驚傳辭世，享壽81歲，新北市議員蔡淑君證實此事。（圖／取自臉書／蔡淑君）

馮淬帆10月30日先是在臉書貼出先總統蔣中正照片，寫道「我是中國人」，隔日他又在臉書社團「民國春秋」中發布貼文：「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日」。

新北市議員蔡淑君今（1）日凌晨1點在臉書證實馮淬帆離世一事「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

