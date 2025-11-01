港星馮淬帆辭世享壽81歲！ 經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

香港資深演員馮淬帆今（1）日凌晨離世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君透過臉書證實消息，震驚影視圈與廣大影迷。馮淬帆以喜劇演出聞名，經典台詞「香蕉你個芭樂」為其代表句，如今隨著他離世，也成為永遠的絕響。

香港資深演員馮淬帆今（1）日凌晨離世，享壽81歲。（圖／取自臉書／馮淬帆）

馮淬帆是1970至1990年代香港影壇的重要人物，在演出、導演領域雙棲發展。他以幽默、誇張又不失真情的演技深受觀眾喜愛，代表作包括《五福星》系列中的犀牛皮、 《精裝追女仔》系列的劉定堅，以及《最佳損友》中的牛頭帆，最為人所知的台詞是經典的「香蕉你的芭樂」。

近年馮淬帆轉型挑戰更具沉重色彩的戲劇角色，與導演杜琪峯多次合作，演技更趨沉穩。在《每當變幻時》中飾演楊千嬅父親展現細膩情感；在《意外》中詮釋失智殺手一角，入圍香港金像獎最佳男配角，展現深厚實力。

馮淬帆1986年取得中華民國身分證後在台定居長達39年，獨居林口。今年5月因身體不適住院兩個月，他當時在臉書透露「血氧濃度不足，需要靠製氧機生活」，未料半年後便傳出離世噩耗。

