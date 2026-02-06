港星「攻蛋」第1人！鄧紫棋台北演唱會門票今開搶 座位圖、票價曝光

鄧紫棋成為首位於台北大巨蛋舉辦個唱的香港歌手。Live Nation Taiwan提供



睽違7年，香港創作天后鄧紫棋即將於4月10日至12日，一連3天在台北大巨蛋舉辦升級版「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0，演唱會門票今天（6日）開放永豐卡友優先訂票，明早則在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣，官方也公布演唱會「座位圖、票價」，呼籲粉絲手刀搶票。

鄧紫棋是首位在台北大巨蛋舉行個人演唱會的香港歌手，「I AM GLORIA」巡演名稱取自她的本名「GLORIA」，象徵回歸初心、擁抱真實自我，累計已完成149場演出，而4月10日台北首場演出，正好是第150場，在場次與場地皆具指標意義的時刻，鄧紫棋也期待透過音樂敘事，與歌迷產生更深層的情感連結。

主辦單位表示，此次2.0升級版巡演，在舞台設計上全面強化視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，並搭配寶石造型延伸舞台、雷射矩陣、紙花效果與4D特效，透過層次分明的聲光設計，完整呈現「GLORIA」所象徵的人生篇章與精神核心。

香港歌手鄧紫棋4月10日至12日，一連3天在台北大巨蛋舉辦升級版「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0。翻攝理想國臉書

主辦單位2日在臉書釋出「I AM GLORIA 2.0」台北站座位圖、票價，本次由永豐金控、銀行冠名贊助，6日分3階段開放永豐卡友優先訂票，7日上午11時則在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》

✦地點 Venue:臺北大巨蛋 Taipei Dome

✦日期 Date:2026/04/10 – 11 – 12

✦票價 Ticket Price:NT$6880/5880/4880/3880/2880/2280/1680

➤永豐貴賓禮遇優先購

SinoPac VIP Privilege Priority Purchase

2026/2/6 9AM~11AM

➤永豐貴賓尊榮優先購

SinoPac VIP Prestige Priority Purchase

2026/2/6 12PM~2PM

➤永豐信用卡友優先購

SinoPac Credit Cardholder Priority Purchase

2026/2/6 3PM~5PM

➤ 拓元售票系統|Trip. com|Klook全面開賣

General Sale

2026/2/7 11AM

