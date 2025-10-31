港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！享壽81歲 經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響

馮淬帆來台定居逾40年，還有台灣身分證。（本刊資料照）

80年代演出多部喜劇港片，並以「牛頭帆」一角為觀眾所熟悉的資深港星馮淬帆，驚傳於11月1日凌晨辭世，享壽81歲。過去他的經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。

馮淬帆過世消息由新北市議員蔡淑君在臉書證實，她發文表示：「他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛⋯」

馮淬帆原籍廣東，成長於香港，後定居台灣超過40年。過去他出演《最佳損友》《五福星》《精裝追女仔》等喜劇，其中，一句「香蕉你個芭樂」成為影迷口耳相傳的經典台詞。後期他轉型演出劇情片，與導演杜琪峯合作，在《每當變幻時》中展現更具層次的演技，曾憑《意外》入圍香港金像獎最佳男配角。

馮淬帆自1986年取得中華民國身分證，對身份認同非常堅定，多次表示：「我不是大陸人、不是香港人更不是台灣人，我是中華民國人。」近年他淡出螢光幕，在新北林口過著半退休的簡樸生活，但仍對電影保持熱情，2024年還參演恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》。

今年5月，馮淬帆因健康問題住院兩個月。他在社群媒體上透露血氧濃度不足，需依賴製氧機維生，當時他坦言「一切感覺都已麻木」。他的病況一度好轉並出院，但未能完全康復，身形明顯消瘦。如今離世，影迷們也紛紛在社群平台哀悼。

