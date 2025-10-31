港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！熱愛台灣定居39年 「香蕉你個芭樂」成絕響
娛樂中心／林昀萱報導
活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的81歲男星馮淬帆驚傳過世，經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。
馮淬帆生於廣東，是港劇代表人物之一，最讓人印象深刻是他在《五福星》、《精裝追女仔》、《最佳損友》等系列中的演出。他在1986年取得中華民國身分證來台定居，晚年孤身住在新北市林口，熱愛台灣的他曾說「全亞洲今天台灣還是最好」，出國離開的第二天就會想念台灣。
今年5月，馮淬帆在社群平台透露自己因身體不適住院兩個月，因血氧濃度不足仍得依靠製氧機生活，面對身體的狀況感嘆：「畢竟年紀到了，不由得你，只好認了。」當時照片中的他身形明顯消瘦，一臉憔悴，沒想到不到半年就傳出辭世消息，享壽81歲。隨著他的離世，他在劇中的經典台詞「香蕉你個芭樂」也成為絕響。
議員蔡淑君今日凌晨也在社群平台以「懷念馮導」為題透露，凌晨聽到馮淬帆辭世消息，心中一陣空，「他總是那麼有味道的一個人。說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛，他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」貼文一出立刻有許多網友粉絲湧入哀悼。
