港歌手轟"物資蟑螂 貪心的人" 物資站遭投訴噪音被迫清場

香港宏福苑大火過後，大量物資湧入庇護所和物資站，但也出現不少亂象。香港歌手鄺旨呈踢爆，近日有不是災民的物資蟑螂趁火打劫，甚至連廣福平台物資站也被檢舉噪音，被迫在今天（29）中午前清場，東昌街體育館臨時庇護中心志工，也被傳出被關愛隊報警，要求清場。

用人龍接力的方式傳遞物資，把一箱箱物資，堆積成山，宏福苑大火搭建的臨時庇護站、物資站湧入各界善心。英國SkyNews通訊員Helen-Ann Smith：「社區中心和學校被改建為臨時住所，安置那些失去家園的人，周圍有很多衣衫襤褸的人，他們仍在尋找自己的親人，因為還有許多人下落不明，當然，現在希望也變得極度渺茫。」外媒記者也實際走進物資站介紹，但現在卻發現有不肖人士假裝災民，偷領物資。用紙板寫下非受災居民勿取，老天有眼，因為當地出現物資蟑螂，香港歌手鄺旨呈發文痛批，開始看到很多不是大埔的人去拿物資，竟然有錢搭計程車，但是沒錢買香蕉、買餅乾，貪心的人，比乞丐還可憐。

港歌手轟「物資蟑螂」 貪心！ 物資站遭投訴噪音被迫清場

臨時庇護中心傳出遭關愛隊報警要求離開。（圖／明報）

而大火才第四天，數千災民仍無家可歸，愛心物資援助卻面臨中斷！廣福平台物資站志工在深夜裡，急忙用膠帶裝箱打包，一旁還有員警盯哨，一路從晚上收到天亮。官方聲稱收到噪音投訴，被迫在29號上午10點前清場。另外，東昌街體育館臨時庇護中心志工，也傳出被政府的關愛隊報警要求離開，但留下物資，引來質疑，難道要間接收割民間資源和功勞？

宏福苑災民排隊領取1萬元資助金。（圖／on.cc東網YT）

中華基督教會馮梁結紀念中學，29號上午開放申請辦理災民證、政府資助的一萬元港幣，排隊人潮至少上百公尺，有災民等了好幾個小時，結果發現，還得分別排多條隊伍，申請不同機構發放的補助。民怨不斷，盼望申請途徑能夠從簡、集中，別讓災民再受苦。

