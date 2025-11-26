港歌手鄭伊健東京演唱會取消 因「不可抗力因素」

（中央社記者張謙香港26日電）在中日關係緊張之際，香港歌手鄭伊健取消了原定下月初在日本東京舉行的演唱會，理由是「不可抗力因素」。

星島日報今天在報導中指出，鄭伊健原定於12月5日在東京舉行「EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025」演唱會，但主辦單位昨天突然宣布取消。

據報導，香港不少「粉絲」早已買了門票，且訂好機票和酒店，準備飛往日本支持偶像，但演唱會突然告吹，「粉絲們」紛紛在網上留言表示失望。

最近日中關係轉差後，香港政府緊隨北京的對日政策，比如香港教育局日前證實退出今年由日本官方主辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，取消下月派出中學生赴日交流的安排。（編輯：廖文綺）1141126