港殉職消防員下個月要結婚 10年女友心碎發聲

何偉豪入職消防已有9年，曾任機場特警，原定下個月與交往10年的女友結婚。（圖／翻攝自何偉豪IG）





香港大埔區「宏福苑社區」大樓昨（26）日發生嚴重火警，至今已造成44人死亡、279人失蹤。其中一名37歲消防員何偉豪不幸殉職。據悉，何偉豪入職消防已有9年，曾任機場特警，經驗豐富，卻仍在此次火場中葬身火海。噩耗傳出後，他的好友在社群平台悼念，盼他一路好走。

這場堪稱「世紀災難」的大火發生後，警消人員立即展開救援。據港媒《香港01》報導，何偉豪生前駐守沙田消防局，擔任「細搶」隊員。消防處處長楊恩健表示，昨日下午3點01分何偉豪抵達火場，在地下負責救援，約3點半失去聯絡。消防搜索後，於4點01分在宏昌閣對出空地發現他，當時面部嚴重燒傷，隨即送醫搶救，但於4點45分證實不治。

噩耗傳出後，何偉豪的好友在社群平台分享了兩人在消防學校畢業時的合照，悼念這位英勇戰友，寫道：「請好好記著英雄的樣子，我們不會忘記你的。」並感激他為大家付出的一切，「下班了，好好休息一下bro...」，還提到「仁愛堂的兄弟都為你感到自豪」，最後不捨地說：「來生我們再見猩猩」。

據悉，何偉豪除了擔任消防員外，也曾任機場特警。他與交往10年的女友原定下個月結婚，卻因意外永遠天人永隔。從何偉豪的IG也可見，他經常分享與女友的合照，感情甜蜜，令人看了格外鼻酸。女友也在IG發文PO出兩人開心大笑的畫面，並寫下「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，

以後都要笑得咁開心！」短短幾個字，卻讓人感受到生離死別的酸苦。

網友們也紛紛湧入何偉豪的IG貼文下悼念，留言表示：「偉大消防員」、「英雄….一路好走」、「RIP, you will be remembered！家屬及朋友亦請節哀，振作，take care！」、「下班啦英雄！一路好走！」、「向消防員致敬」、「英雄辛苦了，祝福家屬們」。

