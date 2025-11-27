港殉職消防員何偉豪曾任機場特警 同袍悲慟哀悼：收工了

香港大埔宏福苑高樓住宅26日下午發生嚴重火警，造成重大傷亡。其中一名殉職者為37歲消防員何偉豪，同袍得知噩耗後在社群平台發文悼念，「收工了，好好休息兄弟」。

香港大埔區宏福苑社區26日發生嚴重火警。（圖／美聯社）

根據《香港01》報導，任職於沙田消防局的消防員何偉豪已進入消防處服務9年。消防處處長楊恩健表示，何偉豪當日下午15時01分抵達現場後前往地下進行救援任務，但在15時30分許突然失去聯絡。消防處立即啟動相關搜救程序展開尋找，最終在下午16時01分於宏昌樓升降機對開空地尋獲何偉豪。

何偉豪不幸殉職。（圖／翻攝自threads）

報導指出，當時何偉豪面部嚴重燒傷，救護人員立即在現場進行急救處置，並緊急將他送往威爾斯親王醫院搶救。然而經過醫護團隊全力搶救後，何偉豪仍於下午16時45分許宣告不治身亡。從失去聯絡到尋獲，整個過程歷時約30分鐘，從到場執勤到殉職僅1小時44分。

消防同袍對於何偉豪的殉職感到極度悲痛，在社群平台發出與何偉豪的合照並發文悼念，「我們不會忘記你的，感激你為我哋付出所有。落更喇，好好休息bro，大家都為你感到自豪」。

另外，根據港媒報導，何偉豪入職消防已9年，曾任職機場特警，在警隊時有個綽號叫「大隻豪」，殉職噩耗曝光後，他過去的警隊同胞也於昨晚在私人群組中發文悼念。消防處的網站也轉黑白致哀。

這起火警從26日下午開始延燒，火勢迅速從宏福苑外牆棚架蔓延至周邊多幢建築，消防人員持續搶救至27日凌晨，目前仍有279人失聯，死亡人數已達44人。

