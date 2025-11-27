港民眾自發組「人鏈」送物資塞爆庇護站 特首令查大型維修建築

香港大埔宏福苑昨（26）日發生5級火警。港媒最新消息指，大火已造成至少44人死亡、71人受傷，更有200多人仍下落不明。面對這場悲劇，大批香港市民自發動員捐贈物資協助，多處收集點也見民眾組成「人鏈」傳遞物資，讓網友感動大讚香港人「很有愛」。

網友拍下民眾在大埔東昌街社區會堂大樓外運送、搬運物資的過程。（圖／翻攝Threads@sl.hike）

綜合《香港01》、《香港經濟日報》，大批熱心民眾在事發後自發購買瓶裝水、餅乾、麵包和衣物等物資，送往收集點等地。也有人駕車或騎腳踏車到場，協助將多箱物資載到臨時庇護中心或火場，盼暫解燃眉之急。

員警在宏福苑火災現場站崗。（圖／美聯社）

報導稱，由於物資捐贈過於踴躍，運頭街的收集點在今（27）日凌晨已被「塞爆」，現場義工呼籲民眾毋須再送物資到運頭街。同時，火場一帶也無法再接收更多物資，警方提醒民眾切勿再送。

據網友發布的現場畫面，由於物資數量龐大，有民眾組成人鏈，從車上搬下一箱箱物資並傳遞至指定地點。網友留言稱，香港人的精神原來從沒變過，以「香港人」這3個字為榮。

志工們在臨時庇護站整理捐贈的物資。（圖／美聯社）

宏福苑大火發生後，當局展開全面救援與善後工作。特首李家超上午召開跨部門會議，統籌各部門全面跟進火災的應對工作。他表示，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助，包括臨時住宿、社工服務及財政援助等。

此外，警方於今晨拘捕3名工程公司的負責人，他們年齡介於52至68歲，涉嫌誤殺。當局並安排巡查香港所有正在進行大型維修的建築，檢視鷹架及建築材料的安全。

