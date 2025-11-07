港海關緝毒遭歹徒持菜刀砍 3人見血送醫

香港海關七名工作人員在緝毒行動中，遭一名男子拿菜刀砍傷，總計三人受傷送醫。警方到場破門後嫌犯從大廈五樓跳下天井逃逸。

香港海關工作人員在緝毒行動中，遭一名男子拿菜刀砍傷，事後警方附近的倉庫中搜出大批毒品。（圖／達志影像Shutterstock）

6 日入夜後，大批香港警員在土瓜灣道 80 號的定安大廈外拉起封鎖線，警員穿上防刺背心、手持盾牌，現場還可見反恐特勤隊頻繁進出，氣氛緊張。警方荷槍實彈，不敢掉以輕心，因為同日接近下午 5 點時，七名海關人員在該處執行緝毒行動時，遭屋內一名男子持菜刀突襲，造成三名人員受傷。其中一名督察輕傷，另有兩名關員手腳遭砍，需送醫住院。

廣告 廣告

香港海關關長陳子達表示，值勤人員均配備警棍、手槍及手銬，當時正嘗試拘捕嫌犯時，對方突然施襲，整個情況發生在電光火石之間。他探視傷者時強調，海關在執勤時皆備有足夠防身裝備，這次是嫌犯在被逮捕前突然發動攻擊。

據香港 TVB 報導，該名 30 多歲本地男子在攻擊後，將自己反鎖在單位內。警方到場破門後，發現嫌犯已從大約五樓的天井跳下逃走，目前正全力追捕中。

案發後，警方在附近一處迷你倉庫內發現大批海洛因及嫌犯使用過的車輛。循線追查下，警方於 7 日凌晨在旺角及九龍城攔截可疑車輛，逮捕兩名涉嫌協助嫌犯逃逸的駕駛。

港媒事後重返現場大樓，發現涉案房間門鎖緊閉，室內木門破損、雜物散落滿地，電梯間亦殘留血跡，顯示當時曾發生激烈衝突。警方目前仍持續追緝嫌犯下落。

更多 TVBS 報導

新店男只因罰單繳款起口角 竟持菜刀劃傷姊姊頸部「血流不止」

花蓮人注意！通緝男「持刀劫車」遇警拒捕還攻擊 全力追捕中

美國小額包裹豁免關稅永久取消！有半年過渡期 依來源國收不等稅

香港奧運金牌江旻憓 參選立法會 中「大外宣」

