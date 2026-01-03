港消二港口分隊消防節防火週宣導 爐火烹調人離火熄平安隨行

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為提升民眾對於廚房用火的瞭解及防火意識，港務消防大隊高雄港隊二港口分隊於115年1月3日，與好好國際物流股份有限公司共同舉辦「爐火烹調安全宣導 – 人離火熄，平安隨行」活動，該企業員工踴躍參加，讓居家安全從你我做起！

本次宣導活動除了介紹爐火烹調安全知識外，教導民眾如何應對烹調火災，並遵守以下幾點：

1、謹記人離火熄。

2、發生烹調火災切勿使用水撲滅油火，以免自身遭噴濺及造成火勢擴大，正確應使用ABC滅火器滅火。

3、購買具有安全裝置爐具“熄火安全裝置及溫度感知裝置爐具”。

4、爐火周邊不放可燃物。

5、安裝住宅用火災警報器“廚房應安裝定溫式”。

系列活動透過有獎徵答方式與實際演練，模擬發生烹調火災及實際使用滅火器，參加者受益良多。結合防火知識與實地操作，透過互動體驗，讓民眾深入學習消防技能並增強防火意識。

此次活動在參與過程中，不僅提升了居家安全的守護能力，也激發了共同守護他人安全的責任感，進一步推動全民防火意識向外擴展與深化。（照片二港口分隊提供）