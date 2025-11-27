港消防員何偉豪殉職！女友悲痛發聲：好想「再牽你的手」

香港宏福苑大火造成至少55人死亡，包括消防員何偉豪於救援期間殉職，她的女友今下午透過社交媒體發聲，表示男友是她的驕傲，「但是對不起，我想向大家請一個小假期，因為我真的無法接受。我好想好想可以再牽你的手。」

陸媒《紅星新聞》報導，何偉豪曾在社交平台頻繁與一名用戶互動，該用戶正是何偉豪的女友。何偉豪殉職後，今天下午，這名女性用戶發出最新貼文「多謝大家的關心，我都有看到。我的superhero任務完成返回氪星（指超級英雄系列中的虛擬星球）了，你是我的驕傲。但是對不起，我想向大家請一個小假期，因為我真的無法接受。我好想好想可以再牽你的手。」

何偉豪隸屬沙田消防局，他於昨下午3時01分抵達火場，但約3時30分失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，至下午4時01分在宏昌閣電梯對面尋獲，當時何偉豪的臉部燒傷，由救護員急救及送到威爾斯親王醫院搶救，至下午4時41分被醫護人員證實死亡。

他的同袍得知噩耗後哀痛逾恆，在社群平台發文悼念，「收工了，好好休息兄弟」。

