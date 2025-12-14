港湖八連霸綠議員 宣布交棒陳又新：是好人才

台北市港湖選區已連任八屆的民進黨議員李建昌14日於臉書正式宣布，將交棒給律師陳又新，希望支持者可以幫忙力挺。（摘自李建昌臉書／徐佑昇台北傳真）

明年2026九合一大選倒數不到1年，台北市各選區新人挑戰者陸續出爐，在南港內湖選區部分，已連任八屆的民進黨資深議員李建昌14日凌晨於臉書正式宣布，將交棒給律師陳又新，李建昌讚「小老弟」陳又新是好人才，希望支持者可以幫忙他。

明年選戰腳步逼近，南港內湖選區目前新人有藍營立委羅智強辦公室主任陳冠安，綠營則有前立委高嘉瑜、陳又新，還有台灣基進秘書長吳欣岱等人均鴨子划水、持續深耕。

李建昌今日凌晨於臉書發文表示將交棒陳又新，李建昌指出，民代，就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的。「但就國民黨而言，大半是家族的副業，他（她）們選個民代，其實是要照顧他（她）的事業或產業的」。

李建昌說，昨晚已是他和陳又新第4個行程了，有宮廟平安宴、里長辦公室尾牙宴、家長會聯誼餐會，最後來到好友家族的餐敘，其實很辛苦，真的很辛苦，因為日間行程還沒算在內。

李建昌強調，北市港湖區他要交棒給小老弟陳又新，並稱讚陳是個好人才，並呼籲支持者來幫忙他。

