港湖前哨戰？綠議員批蔣萬安為小紅書開脫 藍擬參選人反嗆「在說夢話」

政府為打詐停止「小紅書」解析及限制接取1年，台北市長蔣萬安嗆聲，民進黨假借打詐的名義操弄意識形態，民進黨北市議員何孟樺則批評蔣萬安不裝了，為小紅書開脫還刻意誤導民眾打詐成果，這是全力支持打詐，還是全力支持詐騙？對此，國民黨港湖區擬參選人陳冠安在臉書貼文表示，他要引用前立委高嘉瑜三天前的話來指教何孟樺，「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」，「數字會說話，孟樺說夢話」，對詐騙視而不見，正是人民最痛恨的。

陳冠安說，何孟樺聲稱，蔣萬安選擇跟協助詐騙集團、掩護詐騙集團、藐視台灣法律、踐踏中華民國主權的平台站在一起。何更認為11月財損60億，顯示政府打詐有成果，並批評蔣萬安對台灣社會各行各業的打詐努力視而不見，被豬油蒙了心。他要引用高嘉瑜三天前的話來指教何孟樺，「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」。

陳冠安表示，當全國詐損高達60億，當台南詐損單月增加32.3%，成千上萬民眾仍飽受詐騙威脅時，賴清德政府的表現，能叫打詐有成？事實上，今年2月時詐損早就下降到60億，但接下來幾個月，詐損逐月上升到近90億，到下半年才又逐步下滑。先升後降，叫做打詐政績？政府好棒棒？陳冠安批評，「數字會說話，孟樺說夢話」，對詐騙視而不見，正是人民最痛恨的。

他進一步說，反觀被何孟樺罵到破頭的台北市，10月份是全國查獲詐團和查扣不法所得最多的縣市，分別高達112團1052人和2.21億元。然後蔣萬安市長被指責是協助詐騙集團、掩護詐騙集團？若民進黨政府一心只顧打詐，動機全無意識形態，會出現當年唐鳳說「我們網路自由，不能隨便去封一頁式廣告」，然後放任詐騙橫行？現在則說要禁社群平台就禁？這事，連高嘉瑜都重提點名批評。打詐絕對要做，但以打詐之名行意識形態之實，對人民苦痛視而不見，這叫做被地溝油蒙了心。

