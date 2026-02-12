港湖吸票機也怕了？ 高嘉瑜喊「配票」集中選票投民進黨

前民進黨立委高嘉瑜登記參選年底的台北市議員黨內初選，她在今（12）日喊出「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」。她受訪時直言，不管是她在2024年立委選戰還是前市議員江志銘都是泛綠分裂的受害者，因此她提出「四季紅」配票策略，強調要讓民進黨在港湖選區四席全上。

前綠委高嘉瑜投入市議員選戰。（圖／中天新聞）

高嘉瑜在臉書表示，她建議民進黨在港湖選區配票追求全壘打，集中票投民進黨。她提到遇見好久不見的前市議員江志銘，雙方都深知在港湖只有團結才能爭取最大席次。高嘉瑜強調，「我們都是泛綠分裂的受害者，志銘大哥也勉勵我努力贏回港湖」。

高嘉瑜隨後受訪時談到，她認為民進黨沒有分裂的本錢，而且有信心可以四席全上，拋出前立委沈富雄提到的「四季紅」配票策略，此策略為每個人依照出生月份，一到三月出生投給一名議員候選人；四到六月出生投給第二名議員候選人，依此類推。

基進黨吳欣岱2024立委選戰拿到2萬多張選票也間接導致高嘉瑜落選。（資料圖／中天新聞）

高嘉瑜談起泛綠分裂，她認為到最後都是親痛仇快，最後受傷的還是熱愛台灣的人，所以她呼籲選民，選票集中民進黨，為港湖力拚出第四席。針對高嘉瑜的喊話，外界普遍認為是在擔心基進黨吳欣岱可能造成的分票效應，吳欣岱 2022 年在港湖選區參選市議員拿到10186票落選，接著在2024年參選該區立委選戰拿到26382票，被認為是高嘉瑜落選主因。

