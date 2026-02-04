港湖吸票機回歸！登記議員初選 高嘉瑜：從頭開始、重新做人

記者劉秀敏／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜回鍋參選內湖、南港市議員（圖／翻攝畫面）

民進黨直轄市議員初選今（4）日開始領表登記，前立委高嘉瑜上午前往台北市黨部登記初選，正式投入內湖、南港區議員選舉，「港湖吸票機」的回歸，也讓同區議員參選人戰戰兢兢，爭取連任的王孝維就直呼要高嘉瑜「手下留情」。對此，高嘉瑜受訪表示，回到港湖參選議員，就是希望能夠從頭開始、重新做人；她也相信，只要民進黨能夠團結，「票票民進黨，港湖全壘打」，會努力團結所有泛綠選票，讓民進黨在港湖選票極大化，爭取最大席次。

廣告 廣告

針對高嘉瑜回鍋參選議員，同黨立委王世堅表坦言「滿意外的」，認為以高嘉瑜的學經歷與政治資歷，非常適合參選台北市長，且高嘉瑜過去選議員、立委，就是有別於一般傳統選舉，像個「快樂小鳥」般飛翔、唱歌、覓食，他也相信這樣的方法可以打破傳統窠臼，走出新的路，「我一直認為她應該是來登記參選市長。」

高嘉瑜隨後受訪時回應，之前她開演唱會時，王世堅幫她拉小提琴，自己唱了兩首王世堅指定的歌，因為都非常困難，所以唱得不是很好。王世堅對她非常熟悉，平常生日、很多節日都一起過，王也知道她的個性非常開朗、樂觀、正能量，相信也非常了解她這次回到港湖參選議員，就是希望能夠從頭開始、重新做人。

高嘉瑜坦言，她也是希望以新人的身份，畢竟她不是現任的，比較沒有資源，在民進黨內也經過許多風雨跟波折，希望這次能夠重新在內湖、南港站起來。

高嘉瑜指出，「內湖南港參選議員」這件事情，對她、對民進黨來講都非常重要。她2010年首次參選議員時，民進黨在港湖順利拿下四席，雖然困難，但還是創下了最好的成績；後來因為泛綠分裂，導致江志銘意外落選，到現在都是三席。而內湖、南港目前有九席議員，國民黨現任四席、民眾黨一席，民進黨還是有四席的空間。

高嘉瑜強調，她相信，只要民進黨能夠團結，票票民進黨，港湖一定能夠全壘打，她會努力讓民進黨在內湖、南港的選票極大化，努力團結所有泛綠選票，讓內湖、南港能夠再次拚到第四席，「我現在是以能夠為內湖、南港拚第四席的心態，希望能夠在內湖、南港，為民進黨爭取最大席次。」

至於王孝維今日登記初選時喊話「手下留情」，高嘉瑜則說，過去她3次參選市議員，都是配合台北市黨部的政策，只要市黨部認為需要配票，她都是全力，還出錢印製配票文宣。王孝維從政資歷也比她更久、更深，在基層的實力不容小覷，而她曾在內湖、南港跌倒過，也不是現任議員，很多地方還需要重新去連結、補足與努力。

更多三立新聞網報導

綠北市議員初選登記繳50萬！高嘉瑜確定回鍋港湖 中山大同林亮君首參與

台北市長民調「他」成黑馬？張益贍曝1情況：蔣萬安選到連滾帶爬

埋伏筆！高嘉瑜拱戰北市長 王世堅：要全黨認同才有用

民調力壓卓榮泰、鄭麗君 王世堅直呼「不可置信」：怎麼可能！

