港湖吸票機高嘉瑜回歸！王世堅喊選台北市長 綠議員擔憂一事：請手下留情

2024年總統及立委選舉，民進黨港湖立委高嘉瑜連任失利，一般認為因其多次砲口向內，引發支持者不滿，加之泛綠分裂，最終敗給國民黨立委李彥秀。如今有「港湖最強吸票機」的高嘉瑜回鍋參選議員，她今（4）日前往領表登記參選民進黨台北市議員。值得注意的是，同樣參選港湖選區的民進黨北市議員王孝維，則是坦言「吸票機」使他落選。

2026年地方大選將在11月28日舉行投票，各陣營縣市長人選先後出爐，民進黨則於今開放六都議員領表，時間至今9時到10⽇17時截止，並規劃於下月起啟動民調，中執會預定4月中旬公告六都議員提名名單。日前消息一出，登記初選的費用包含登記費、民調費、保證金等共計50萬元，意外引發討論。

「港湖女神」高嘉瑜，曾在2018年以第一高票連任北市議員，2020年轉戰立委後又以北市最高票12萬5138票當選，號稱「吸票機」，直至2024年在台灣基進黨吳欣岱參選、泛綠分裂的情況下，最終高嘉瑜以9萬多高票敗給國民黨李彥秀的11萬多票，連任失利。

高嘉瑜今上午約10時30分許前往領表，登記參選港湖議員，有趣的是，高嘉瑜堅持要等「堅哥」民進黨立委王世堅同台；王世堅今受訪時坦言，對高嘉瑜會回鍋選議員感到意外，還說可能是來登記參選市長的話，「如果是登記市長我就陪她」。另一方面，民進黨北市議員開放首日，「搶頭香」登記的是參選港湖區的王孝維。

綠議員憂票不夠 北市黨部：平均配票4席OK

綜合媒體報導，王孝維坦言對於高嘉瑜登記感到擔憂，認為最危險的是自己，2018年高嘉瑜拿到最高票，就讓他落選了，所有的票幾乎都投給高嘉瑜；他表示，若高嘉瑜一個人拿兩個人的票，可能導致民進黨一、兩席落選，盼高嘉瑜「手下留情」，多輔選。他也呼籲港湖市民，盼讓「大家一起上」。黨部主委張茂楠則回應，內湖、南港若平均配票，4席全上沒問題。

