即時中心／黃于庭報導

民進黨持續布局年底的九合一大選，北市黨部初選登記今（4）日起跑，被稱為「港湖吸票機」的前綠委高嘉瑜，回鍋投入議員選戰。不過，與其交情相當不錯的綠委王世堅認為，高去選議員未免「大材小用」，應該挑戰市長大位，還表示要是她參選，自己會去幫忙。對此，高嘉瑜也反過來稱讚對方，王世堅擁有高人氣及聲量，非常期待扶龍王參選台北市長。

高嘉瑜表示，王世堅非常謙虛，這次台北市長選戰，大家都希望能夠有最強候選人、最強母雞，不僅代表民進黨，更重要的是能帶動2026選戰，我相信唯有王世堅有這樣子的人氣跟聲量，非常期待能有這樣的人氣王、扶龍王參選台北市長，行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰等人，也都是非常強的候選人。

不過，高嘉瑜笑說，卓榮泰就像少林足球裡的大師兄，如果他回來了，大家就各自歸位、各展神通；而她與鄭麗君過去也曾一起逆風行腳，從屏東鵝鑾鼻走到台北，總共走了22天、511公里，大讚對方是個非常有意志力、非常堅毅的女性，理想與道德也非常高。

高嘉瑜進一步說，她與鄭麗君後來在台灣智庫共事，制定許多國家政策，鄭麗君在能力、政策各方面，其實都非常強，當然是個非常強的候選人。不過很可惜，台北市民對其認識不深，「但我相信，如果她來參選的話，一定能夠讓大家知道，在民進黨、台灣政壇有這麼優秀的女性」。

民進黨北市議員擬參選人、前立委高嘉瑜。（圖／民視新聞）

談到王世堅，高嘉瑜誇讚，對方不用任何推銷，就已經自帶聲量、自帶光芒，從小朋友到長者，相信都耳熟能詳《沒出息》這首歌，大街小巷都在哼唱，相信王出來參選的話，在話題及聲量上都無庸置疑，絕對是最強的候選人。

至於回鍋參選港湖議員，高嘉瑜坦言，希望能從頭開始、重新做人，畢竟不是現任，比較沒有資源，民進黨內其實也經過許多風風雨雨，希望這次能在內湖南港站起來。

回顧2010年首次參選，高嘉瑜說，當初民進黨在内湖南港順利拿下4席，當時大家也覺得，綠營創下最好的成績，從2席增加到4席。她也信心喊話，港湖目前有9個席次，國民黨現任4席、民眾黨1席，民進黨還有4席的空間，相信只要團結，一定能夠全壘打，努力讓民進黨在內湖南港選票極大化。

原文出處：快新聞／「港湖吸票機」大戰蔣萬安？王世堅力拱她選台北市長 高嘉瑜表態了

