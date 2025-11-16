港湖將重演高嘉瑜吳欣岱大戰

民進黨前立委高嘉瑜。（本報資料照片）

民進黨前立委高嘉瑜曾表態2026不缺席，會從北市南港、內湖出發，外界研判她將回鍋參選議員，好奇民進黨在港湖提名是否趨於保守，民進黨台北市黨部主委張茂楠16日表示，提名策略與這屆差不多，維持4席不會減少或增加，他也提及台灣基進祕書長吳欣岱參選將瓜分綠營選票，但民進黨不可能提名低於4席。

港湖國民黨議員包括李明賢、吳世正、闕枚莎、游淑慧將競選連任；民眾黨則有陳宥丞。

高嘉瑜2024力拚立委連任，與吳欣岱、國民黨立委李彥秀競爭，最後李勝出，地方民眾關注高是否再參選議員，依高嘉瑜先前曾表態「2026不缺席，那當然也會是從港湖重新出發」，幾乎已確定參選，將重演高、吳大戰，綠營內部憂心，因高嘉瑜高聲量擁有強大「吸票」能力，在配票不均的情況下將衝擊綠營總席次。

廣告 廣告

民進黨這屆議員選舉在港湖共提名4席，最後當選3席，分別為王孝維、李建昌及何孟樺，李建昌有意交棒給律師陳又新，若再加上高嘉瑜，將有4人挑戰明年選戰。

何孟樺表示，莊子說「北冥有魚，其名為鯤，鯤之大，不知其幾千里也」。她坦言，高就是這樣的一條大魚，只要有水勢必會引起大浪。

張茂楠表示，港湖提名策略與這屆差不多，不會減少或增加提名，若明年3月初選確定提名4席，而選區只有4人表態，就不用初選，若超過4人，無論現任或新人都必須參加初選才可獲提名。

至於吳欣岱也有意參選港湖議員，張茂楠坦言，吳確實可能瓜分綠營選票，但綠營也不可能提名低於4席，因此各參選人須努力開拓票源，保證選票最大化。