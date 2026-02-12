港湖泛綠之爭 高嘉瑜喊「配票」 吳欣岱：爭取選民認同

台北市 / 綜合報導

2026港湖議員選戰，民進黨力拚3+1，但台灣基進吳欣岱也將捲土重來，泛綠選票恐將再次分裂，對此曾兩度奪下該區最高3萬多票的「吸票機」高嘉瑜，率先拋出「四季紅」配票戰略，讓選民依照出生月分，平均分票給4位民進黨候選人，對此要爭取連任的綠營議員表態支持一致對外，基進黨吳欣岱則表示，會繼續努力爭取選民認同。

民進黨台北市議員擬參選人高嘉瑜說：「我們這家滷蛋超好吃的，已經都沒了。」採訪過程不忘幫忙店家宣傳展現親和力，已經登記民進黨港湖議員初選的高嘉瑜，過去連任三屆議員中，曾兩度奪下超過3萬票第一高票，現在拋出新戰略。

廣告 廣告

民進黨台北市議員擬參選人高嘉瑜說：「票票民進黨，才能夠港湖全壘打，那我建議的配票策略，就是仿效沈富雄委員，過去曾經所提出來的「四季紅」的策略。」

所謂的「四季紅」，若一個家庭有4張選票一人一票投給4人，如果超過4張選票則依選民生日分配，123月投給1號候選人，456月投給2號以此類推，等於在民進黨4席當中平均分配票數。

高嘉瑜指出之所以採取配票策略，就是因為2022年的員選舉，泛綠分裂導致民進黨連任三屆的江志銘落馬，而她本人也在2024立委選舉，和台灣基進的吳欣岱對決中雙雙輸給國民黨李彥秀。

台北市議員(民)何孟樺說：「我對於配票是樂見其成，除了要協同作戰之外，一致對外，也需要大家各自努力。」

面對昔日黨內「最強吸票機」拋出配票，現任議員表示樂觀其成，然而這樣的策略，是否也等同削弱台灣基進候選人吳欣岱的票倉。基進黨台北市議員參選人吳欣岱說：「其實理念型政黨的候選人，很難像是大黨這樣子，有能量去做政治操盤，配票分票，但是我們能夠做的，就是我們站到政治的第一線，看著選民，告訴他們我們的立場跟我們的政見。」

內湖南港成為泛綠一級戰場，民進黨喊出團結一致對外，小黨也使出渾身解數力拚拿下一席。

原始連結







更多華視新聞報導

雙姝對決2.0隔空拚人氣！ 吳欣岱.高嘉瑜選區內發春聯

高嘉瑜控買到爛地瓜！ 量販店致歉：即刻下架加強品管

捲土重來選議員？高嘉瑜怨「看板空間小」 游淑慧：可能較晚借

