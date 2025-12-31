港湖議員激戰 泛綠殺到刀刀見骨

民進黨前立委高嘉瑜表態回鍋參選北市第二選區（南港、內湖）議員後，已造成綠營擬參選人、現任議員人心惶惶，如今台灣基進祕書長吳欣岱也宣布辭職並投入選戰，地方人士評估，一旦選票集中在雙姝，恐壓縮民進黨在港湖席次，現在也可預見明年港湖選舉泛綠殺到刀刀見骨。

明年九合一選舉，港湖議員應選9席，國民黨李彥秀成功轉戰立委空出1席次，議員李明賢、吳世正、游淑慧、闕枚莎均爭取連任，新人目前有立委羅智強辦公室主任陳冠安表態爭取藍營提名參選，在羅智強陪同下啟動「港湖百萬步」行動，以雙腳走遍港湖59個里，當面與選民溝通。

民進黨現任議員包括王孝維、何孟樺及李建昌，李決定退休打算交棒給律師陳又新；民眾黨將提名現任議員陳宥丞。

高嘉瑜去年爭取港湖立委連任，吳欣岱同場競選立委拿下2萬6382票，最後高以9萬5241票敗給李彥秀的11萬2743票，由於台灣基進政治光譜偏綠，外界認為若不是泛綠分裂，高嘉瑜仍有勝算。

高嘉瑜早已表明2026不會缺席，支持者認為高將回鍋參選港湖議員，已讓綠營其他競爭者人心惶惶，如今吳欣岱也宣布參選港湖議員，雙姝再次對壘，將極度壓縮綠營選票。

吳欣岱表示，她決定請辭台灣基進祕書長，接下來會專心投入地方選舉與地方經營，「這個決定不容易，但我相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任。」

吳欣岱強調，她感受到當前社會最緊迫的問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失，地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求，這也是她選擇回到地方的原因。

地方人士評估，依過往幾屆議員選舉情況，綠營在港湖可拿下3至4席，明年如果沒有完善配票機制，萬一選票過度集中，恐怕會掉好幾席。