港湖超級吸票機回歸！高嘉瑜今登記議員初選喊：從頭開始、重新做人

前立委高嘉瑜今回鍋登記民進黨台北市議員初選，喊話重新開始、重新做人。（圖／袁維駿攝）

民進黨台北市議員初選登記今天（4日）起跑，民進黨立委王世堅上午率領3名「堅系」子弟兵登記，正好與回鍋參選議員的前立委高嘉瑜擦身而過。對於未來是否還會再戰立委，高嘉瑜受訪時表示，只要能為民進黨出一份力，不管在什麼位置都全力以赴，參選市議員可以讓自己回到初衷，重頭開始重新做人，未來為港湖做更多的事情。

高嘉瑜今早現身民進黨台北市黨部登記議員初選資格，並接受媒體聯訪。對於王世堅前腳剛走，高嘉瑜直呼「很巧」，自己不知道王早上會帶推薦的候選人來登記，「王世堅一直以來都是民進黨的公共財，也非常推薦王世堅有機會代表民進黨參選台北市長」，並透露兩人私下每天都有互動，早上也有道早安。

至於王世堅說她是快樂小鳥、選議員大材小用，高嘉瑜提起，之前開演唱會的時候，王幫她拉小提琴，但他指定的兩首歌都很難，王對她非常熟悉，兩人很多節日都一起過，王知道她的個性非常開朗樂觀正能量，相信他了解自己回到內湖南港參選議員，就是希望從頭開始、重新做人。

高嘉瑜坦言，畢竟自己不是現任比較沒有資源，民進黨內經過許多風風雨雨跟波折，希望以新人的身分在內湖南港站起來，自己第一次參選議員時，民進黨就在內湖南港拿下4席，雖然困難但創下好成績，後來泛綠分裂變成3席，港湖目前9席，國民黨4席、民眾黨1席，民進黨還是有4席空間。

高嘉瑜呼籲，只要團結、票票民進黨，港湖一定能夠全壘打，會努力讓民進黨在內湖南港選票極大化、團結泛綠選票，再次拚到第4席，為民進黨爭取最大席次。

不過2018年高嘉瑜旋風捲走3萬4000多票高票當選，讓同黨議員王孝維成為「落選頭」，王孝維今登記時也喊話高嘉瑜手下留情。至於未來會配合配票？高嘉瑜說明，過去她參選議員都配合市黨部政策，有需要配票自己都全力支持，還出錢參與，候選人還要做相關廣告也都全力配合。

高嘉瑜認為，王孝維從政經驗比她更久，基層實力不容小覷，他在港湖有深厚實力，自己曾在港湖跌倒、這2年也不是現任，很多資源還需要重新補足跟努力，抱著這樣的心態，他也尊重王孝維實力，希望跟大家一起努力、拚4席全上，如何配票，都全力配合市黨部規範，讓港湖席次極大化。

媒體好奇，之後是否會再戰立委？高嘉瑜指出，自己都配合民進黨需要在基層努力，港湖對民進黨非常重要且關鍵的選區，只要能為民進黨出一份力，不管在什麼位置都全力以赴，參選市議員可以讓自己回到初衷，當議員時追回聯開案百億、力抗慈濟保護園區開發案、大巨蛋、京華城案，自己議員任內同樣窮追猛打。

高嘉瑜強調，她希望延續這樣的精神也為地方爭取建設，能重新被大家看到，為地方拚服務、拚建設，重頭開始重新做人，未來為港湖做更多的事情，這是自己努力的方向。



