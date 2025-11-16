港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說

被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉，民進黨議員何孟樺引莊子說「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知其幾千里也」，高嘉瑜就是這樣一條大魚，大魚游水，自然也會掀起大浪；被大浪波及的人，當然也會反應激烈。

何說，所以高嘉瑜會不會衝擊2026，會衝擊誰的2026，相信這幾天大家都看得很明白。

由於先前國民黨港湖議員游淑慧曾在臉書評論，認為若高嘉瑜回鍋選港湖，將是深水炸彈，民進黨同選區議員將瑟瑟發抖。

何孟樺則說，高會不會衝擊2026，會衝擊誰的2026？相信這幾天大家都看得很明白。

何孟樺提到，除了高是否回鍋，這幾天大家對民進黨台北市長的人選也非常關心。她想，大家對民進黨候選人的期待高，顯然是因為對三年來施政無能的蔣市長滿意低，民心思變。既然如此，民進黨當然有義務提出強棒，來回應選民的期待，這也正是徐秘書長與選對會努力的方向。

何說，她真心覺得，國民黨同僚酸幾句也就算了，畢竟就算「蔣不聽」，也很難對同黨的市長「蔣幾句」，說不得自家人，只好說說別人家。倒是民眾黨的同僚也來湊熱鬧，是忘了貴黨人選也未定嗎？真不知道是要找林國成當候選人，還是要找陳昭姿當候選人，或是剛被爆料，黑粉滿滿的館長？如果民眾黨不提出台北市長人選的話，民眾黨的同僚們，何不現在就開始幫國民黨議員們助選呢？

