港澳人士圖文賽 邱垂正：看見港澳朋友融入台灣

（中央社記者廖文綺台北13日電）第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」今天頒獎。陸委會主委邱垂正表示，參賽作品從過去呈現出迷惑、鄉愁，到近兩年看到重生與祈福，可以看出港澳朋友逐漸融入台灣社會，感受台灣的美好與真誠。

大陸委員會（陸委會）及台港經濟文化合作策進會（策進會）共同舉辦第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」，13日在西門紅樓舉行頒獎典禮。這項圖文徵選活動自2021年舉行，今年以「鏡頭下的台灣時光」為題，邀請來台的港澳人士以文字和影像紀錄台灣。

廣告 廣告

邱垂正在活動致詞時表示，以前的參賽作品呈現出充滿鄉愁、迷惑、探索、適應乃至於彷徨不確定的精神狀態。但近兩年作品所呈現的生命狀態，可以看到希望願景，「看到感恩，看到重生，甚至回饋以及祈福的作品越來越多」。

他說，「透過這些鏡頭可以看到，大家融入到台灣社會，感受到台灣社會的美好與真誠」。

邱垂正提到，從2019年5月開始已有超過6萬名港澳的人士取得在台居留許可，其中有1萬2000人在台灣完成了定居，成為擁有中華民國身分的公民，並在各個領域持續貢獻心力。他們的多元參與與努力不僅豐富了台灣社會的面貌，也為這片土地帶來了新的能量與視野，這些作品就是真正走入社區、融入社會、參與在地生活的鮮明紀錄。

策進會董事長賴秀如致詞時表示，過去4屆的得獎作品都超出意料，「我從來沒有看到能夠在高雄的國宅拍出香港公屋的景象。」非常感謝香港朋友透過他們的眼光看見不一樣的台灣。

「港覺濠台IG圖文徵選活動」連續5年舉行，本屆有460件作品參賽，創歷年新高，最終由來自澳門的林明朗以「我在通宵的一個通宵」獲得首獎。（編輯：邱國強）1150113