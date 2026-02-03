港澳旅遊警示維持橘色 陸委會：手機電腦存疑慮內容「出國前備份刪除」

陸委會提醒，目前港澳旅遊警示仍維持「橙色燈號」，須留意手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。（香港旅遊發展局提供）

香港與澳門是不少國人出境旅遊的熱門地點之一，因應寒假與即將來臨的春節旅遊旺季，陸委會提醒，目前港澳旅遊警示仍維持「橙色燈號」，須留意手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。

適逢春節與將至的農曆春節連假，不少民眾都會規畫出國旅遊，有鑑於港澳是不少國人的旅遊熱門地點，陸委會提及，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

廣告 廣告

考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，陸委會表示，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益的可能風險，並注意個人及隨身物品安全。例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。

有關禁止攜帶入境港澳的物品，可參閱香港警務處網頁、澳門海關網頁。倘在港澳期間遇急難事件，陸委會公布，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

更多鏡週刊報導

2025年赴中失聯、遭留置221人 陸委會：較2024年激增4倍

李貞秀遞補民眾黨立委仍未放棄中國籍 黃國昌嗆陸委會：淪民進黨側翼

公務員赴中遭盤查已19件 陸委會：有人遭國安人員闖房間