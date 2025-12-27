港澳生評點制留台逾2000人 陸委會鼓勵在台發展

（中央社記者李雅雯台北27日電）港澳生循評點制留台人數今年已逾2000人。陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟近日在一場校園活動中表示，持續與各大學、民間團體合作，說明評點制相關內容，鼓勵港澳生畢業後留台發展。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天透過新聞稿表示，魏淑娟與策進會人員日前赴台灣大學出席「祭祖大典暨境外生歲末團聚」，現場與700多名僑生、境外生歡聚，魏淑娟代表陸委會、策進會表達對於港澳學生的關懷。

魏淑娟現場致詞時表示，陸委會與各大學、民間團體及相關機關合作，持續辦理多場文化體驗、生活關懷與評點制說明會等活動，協助港澳生適應在台生活及規劃職涯，解惑政府政策與法規等問題，鼓勵港澳生畢業後留台發展。

策進會提供數據資料指出，今年港澳生利用評點制留台人數已逾2000人。

策進會表示，港澳生在台就業表現深受企業肯定，將持續結合公私資源，規劃舉辦「港澳生畢業留台評點制講座」、「港澳學生留台就業創業座談會」等活動，協助港澳生畢業後投入就業市場，貢獻及發揮所長。（編輯：楊昇儒）1141227