港灣環境資訊網精進擴展多元應用服務

交通部運輸研究所（下稱運研所）昨（五）日舉辦「港灣環境資訊網使用者說明會」，包括交通部航港局、臺灣港務股份有限公司、連江縣港務處、金門縣港務處、交通部中央氣象署、交通部觀光署、經濟部水利署、國家海洋研究院、引水人辦事處及水域遊憩活動等相關單位共六十六位人員參加，港灣環境資訊網主要展示臺灣十一處商港即時及未來四十八小時海氣象觀測資訊、模擬資訊、港區地震及金屬腐蝕資訊、網站科普、公開資料及資訊圖臺。

港灣環境資訊網今（一一四）年新增商港區海象儀表板及港區施工應用網頁，讓功能更貼近港埠管理單位及港區使用者需求，藉由商港區海象儀表板提供全臺各商港整體性海氣象資訊，另港區施工應用網頁提供局部客製化海象及環境資訊，此次新增內容海氣象多元應用服務更能滿足港埠管理者、海事工程業者及港區使用者實務需求，可做為港埠營運管理、規劃行程決策支援，並提高施工作業安全及效率。

廣告 廣告

商港區海象儀表板，於地圖上標註十一處商港即時海況，並以歷線圖展示全臺各港區的海氣象觀測資訊，包括風力（平均風速及平均風向）、波浪（波高、週期、波向）、海流（流速及流向）及潮位觀測資訊，港埠單位一目瞭然掌握全臺商港海況並進行比較，俾利港埠管理及應變，當然歷線圖也可依使用者需求點選僅呈現部分商港資訊，提供港埠單位平時、季風（西南或東北）期間營運及防災管理決策支援應用。

港區施工需要掌握施工地區的海氣象及環境條件，如日出、日落時間、漲潮及退潮時間、降雨機率、風速及風向、波高及熱危害等，通常施工作業前需查詢多個海氣象網頁，以蒐集獲得施工全面環境資訊，港灣環境資訊網藉由訪談瞭解施工作業應用需求，港區施工應用網頁以臺中港為例，整合施工所需關鍵輔助資訊，包括文字綜合表、歷線圖（風力、波浪及潮位）、累積雨量、雷達回波及衛星雲圖（介接中央氣象署圖資），並支援行動裝置使用，俾利現場人員即時查詢與應用，讓現場施工能提前及即時依據海況進行應變，提高施工效率。