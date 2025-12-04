港灣絕美聖誕樹「金勾TREE」亮相 《高流聖誕趴》12/24、25聽演出、逛市集、追蹤社群再抽住宿券等好禮

▲《高流聖誕趴 KMC XMAS》17 公尺高聖誕樹「金勾TREE」亮相。每日亮燈時間為 1730–2300，每半小時演出 3 分鐘燈光秀，第一場為 1800、最終場為 2230，展期至 2026 年 1 月 4 日。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄流行音樂中心《高流聖誕趴 KMC XMAS》17公尺高的聖誕樹「金勾 TREE」12月5日正式亮相，位於海景第一排，映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色，試燈起即受到社群熱烈關注，超過萬名網友點讚分享，大讚為高雄冬季必訪打卡亮點。《聖誕趴》期間除了親子同遊的「街頭舞台」，12月24、25日更有現場演出，邀請「理想混蛋 Bestards」與「芒果醬 Mango Jump」等卡司熱力開唱。同時，高流加碼為冬遊《聖誕趴》推出線上抽獎，自12月10日至16日只要按讚追蹤高流官方臉書，即有機會將高雄五星級「承億酒店」價值逾三萬元住宿券及餐飲贈品券、「福容大飯店高雄」與「福容徠旅高雄」住宿券，以及「漢神巨蛋」雙層隨行杯、「漢神百貨」20 吋登機箱、「樂購廣場」帆布袋與「夢時代」精選餐券等好禮帶回家！活動詳情依官方貼文公布為準。

廣告 廣告

▲「金勾TREE」映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色。

高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，白天、夜晚皆展現不同風情，隨著12 月 5 日正式點燈，聖誕樹及園區將於每日下午5時30分至晚上11時亮燈，每半小時演出3分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間6時開演，最後一場為10時30分，展期至2026年1月4日。高流聖誕樹超強人氣吸高雄五星級「承億酒店」應援《聖誕趴》，推出「金勾TREE」拍照優惠。

▲《高流聖誕趴 KMC XMAS》音浪塔閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色。

《高流聖誕趴》活動不間斷，除了12月20、21日及24至28日的「港灣聖誕市集」，更有三大音樂舞台的多元風格演出。12月20日下午3時起，高流園區鯨魚堤岸前的「南面舞台」邀集曾參與《南面而歌》的樂團與創作歌手，展現南臺灣的創作能量。同一地點的「聖誕舞台」則於12月24、25日接連獻上精彩演出。此外，12月20、21日與12月27、28日，於「金勾 TREE」周邊的「街頭舞台」安排魔術秀、泡泡秀、小丑雜耍、氣球秀及民俗特技等表演，讓大小朋友共享音樂與藝文魅力。活動詳情歡迎至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。

高雄12 月演唱會仍舊話題滿檔，包括韓國 AAA 頒獎典禮、共和世代 OneRepublic、Doja Cat等演出陸續舉行，高流邀請歌迷參加演唱會同時也可至港灣暢遊《聖誕趴》系列活動，加碼推出線上抽獎，邀請民眾感受高雄「演唱會之都」魅力。自 12 月 10 日至16 日，只要按讚追蹤高流官方臉書，符合抽獎貼文規則，即有機會獲得多項好禮，活動詳情依高流官方社群及各品牌線上公告為準。（圖／記者王雯玲翻攝）