港災民哭喊「我老婆在裡面！」 路透社一張照片震驚全球

港人悼念宏福苑大火罹難者同時，也希望政府盡快查明起因。（圖／達志影像美聯社）

香港今晚下令所有正在維修的大樓，三天內要拆除圍網，主要是因為港媒踢爆，有好幾個社區，使用大陸山東製棚網，而且疑似檢測報告造假。港媒深入追查發現，這些山東製棚網的報告，不是網路上已經查無記錄，就是檢測中心否認有收到送驗紀錄。

港人悼念宏福苑大火罹難者同時，也希望政府盡快查明起因。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火事件震驚全球，71歲黃老先生成為這場悲劇的縮影，當大火發生時他在場外與老伴通話僅一分鐘便斷線，從此杳無音信。路透社拍攝的照片生動捕捉了災民面對家園瞬間化為灰燼的痛苦與無助。這場奪走多條人命的火災引發香港民眾對建築安全的質疑，越來越多證據顯示這可能是一場人為疏失造成的悲劇。事發一週後，相關責任方開始浮現，包括維修工程顧問公司兩名董事已被廉政公署拘捕。

廣告 廣告

黃老先生的兒子在接受採訪時表示，父親無法接受失去家園與親人的現實。每當談到母親，老父親都會痛哭不已，這需要時間來療癒。特別令黃老先生感到懊悔的是，作為前土木技師，他多年來一直認為宏福苑存在安全隱憂，儘管他曾將自家的保麗龍板拆除並在棚網上灑水，仍無法阻止悲劇發生。黃老先生的兒子解釋，父親積壓的情緒不僅來自這次火災，更源於多年來明知存在安全隱患卻無力改變的壓力。

40歲的李先生住在最先起火的宏昌閣2樓，他奇蹟生還並英勇救出一對夫婦的故事被BBC、美聯社等國際媒體爭相報導。李先生強調必須查明真相，質疑警報系統關閉是否應有通告，以及圍網的阻燃效果與燃燒速度是否合理。

越來越多香港民眾認為這是可避免的人禍。香港民眾Tony Chow表示，當他從YouTube了解更多資訊後感到非常憤怒，因為這完全是可以避免的事故。

為防止類似悲劇再次發生，許多建商已主動拆除棚網或送檢。屋宇署已就352幢有棚網的私人樓宇抽取樣本分批送交測試。然而，TVB節目團隊發現，使用疑似是山東產棚網的怡閣苑，其展示的「檢測中心」報告在官網上查無記錄。怡閣苑居民吳小姐表示，火災後居民自發組成關注組巡視大廈。

更令人擔憂的是，港媒揭露有其他大廈使用山東棚網並張貼北京檢驗中心報告，但該中心表示，2020年後帶有「發證質檢」或機構名稱含「監督」字樣的報告均為假報告。

負責宏福苑維修工程顧問的鴻毅建築師有限公司兩名董事已被廉政公署拘捕，多家物業管理公司確認收到該公司停業通知。隨著調查深入，責任歸屬與系統漏洞逐漸浮現。

更多 TVBS 報導

擔心變「宏福苑」翻版 港YTR火燒實驗 棚網立刻燃燒

宏福苑大火前6天收吸菸檢舉！勞工處16次巡查無果 居民怒：白白枉死

香港大火現場慘狀曝！牆面焦黑「搜救難度超高」

香港宏福苑大火已156人罹難包含「10名外傭」 30市民仍失聯中

