港版國安法首案宣判！黎智英遭重判20年 在台港人聲援行動明立院登場

[Newtalk新聞] 香港法院今（9）日上午10時，針對《香港國安法》首宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」案件作出宣判，前《蘋果日報》創辦人 黎智英 遭重判有期徒刑20年。黎智英現年78歲，長期患有心悸、高血壓等慢性疾病，雖未判處終身監禁，但20年刑期形同餘生困於囹圄，引發國際社會高度關注。

黎智英創辦《蘋果日報》多年，即使香港歷經多次政治動盪，仍選擇留守當地，持續辦報。2020年《香港國安法》實施後遭拘捕，迄今已被單獨囚禁超過五年，健康狀況明顯惡化。今日再遭重判20年，被外界視為不僅是對個人的嚴刑，更是對香港新聞自由與言論空間的沉重打擊。

廣告 廣告

香港邊城青年指出，黎智英案對香港社會產生寒蟬效應，迫使泛民主派人士噤聲或流亡海外，在國安法陰影下生存。聲明強調，台灣社會曾歷經報禁與言論審查的威權年代，深知自由並非憑空而來；今日聲援黎智英，不僅是為了一名媒體人，更是為了守護區域內珍貴的言論自由與新聞專業。

聲援團體直言，中國與香港政府最恐懼的從來不是武力，而是事實與真相。黎智英案不只是司法案件，更被視為「對新聞自由的處決」。只要公民社會持續發聲、堅持守護真相，歷史就不會被謊言所篡改。

對此，香港邊城青年與多名在台流亡港人將於明（10日）上午在立法院外舉辦聲援記者會，嚴厲譴責中國與香港政府將法律作為威權擴張的工具，全面打壓民主與自由。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本選後政局變化之際 吳思瑤示警：北京強化介入九合一選舉

涉違反《港版國安法》 壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年