港版爺孫戀玩完！75歲李龍基認分手小36歲未婚妻
〔記者林南谷／綜合報導〕74歲香港資深男星李龍基7月才上演手捧60朵玫瑰現身監獄門口，迎接小36歲未婚妻王青霞出獄，當時深情落淚喊「老婆！老婆！」感動不少香港民眾，這段「爺孫戀」曾因王青霞入獄備受爭議，10月卻又瘋傳女方帶46億港幣(約184億台幣)潛逃，甚至已有私生子，昨(30)日傳出最新發展，李龍基受訪首鬆口證實爺孫戀已玩完。
李龍基接受《星島頭條》專訪，首度承認跟交往14年王青霞分手，有關YouTuber爆料王青霞其實早已結婚，並育有一名16歲兒子，李龍基受訪一度落淚，首認：「我是第三者！」
這段感情去年初迎來最大考驗，王青霞在香港逾期居留、用假文件以及在香港非法工作等合計共7項罪，最終被判入獄。在王青霞面對官非及服刑期間，李龍基表現出不離不棄深情，多次前往探望，並在接受訪問時頻頻落淚，更公開承諾：「我會完成自己承諾，在她出獄後娶她。」
沒想到今年7月王青霞出獄後被遣返回中國佛山，之後2人關係變得低調，李龍基多次表示王青霞希望被外界淡忘。然而，近日有YouTuber爆出驚人消息，指王青霞早在2007年已與一名陳姓男子結婚並育有一子，男方更在王父工廠擔任要職。
消息傳出後，李龍基一開始表示需要「了解中」，最終承認分手，證實這段長達14年的「爺孫戀」已經說掰掰。
