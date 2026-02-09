港版《國安法》祭重刑！唯一女被告《蘋果》副社長陳沛敏囚7年

即時中心／林韋慈報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英及《蘋果日報》高層等9人，以及相關3家公司，因觸犯香港《國安法》被控，香港高等法院今（9）日上午宣判刑期。黎智英被判20年有期徒刑，為香港《國安法》通過以來，最重的刑度，而其中唯一女性被告、前《蘋果日報》副社長陳沛敏則被判處7年有期徒刑。

陳沛敏的丈夫是香港知名《立場新聞》的前副總編輯鍾沛權，去（2025）年才21個月刑滿出獄，也曾被判煽動罪。根據香港媒體《法庭線》報導，今日庭審中，鍾沛權全程神情平靜，目光始終注視陳沛敏。庭內，黎智英妻子李韻琴在宣判期間緊抿嘴唇，戴上眼鏡後抹眼角，兒子黎耀恩則拍其背安慰；不少前《蘋果日報》員工在庭內落淚，散庭後在法庭外相擁而哭。

陳沛敏在《蘋果日報》任副社長期間，負責協助報社高層決策與日常管理。根據判決，她承認串謀勾結外國勢力罪，屬於案件中高層管理層的主要責任人之一。香港法院認定其行為對國家安全具有潛在危害，因此判處7年有期徒刑。

此判決出爐後，香港特首李家超形容「大快人心」，香港警界、法界都相繼發聲支持法院判決，與國際聲浪明顯相反，而代表中國官方的國務院港澳辦也表示「正義永遠不會缺席」。但英國首相與澳洲外交部都發聲譴責此一判決，台灣民進黨中國部也發出聲明表示，此為「香港民主最黑暗的一天」。

