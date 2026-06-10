港特首可認定刑事案涉國安 交保審訊按國安程序處理

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（中央社台北10日電）香港政府日前建議訂立國安附屬法例，若特首發出證明書認定某刑事罪行涉及危害國安，該案件會以國安相關程序處理，包括交保門檻更高等。對於如何避免「一人說了算」的觀感，特首李家超表示，每次都會審慎行事。

港府8日建議就「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）訂立附屬法例，列明特首有權發出證明書認定某刑事案件涉及危害國家安全，該案件即屬國安案件。

據明報等港媒近日報導，港府官員8日向立法會解釋有關附屬法例，綜合官員及議員發言及舉例，例如某人犯了偷竊罪，偷竊罪本身並非國安罪行，若特首發出證明書認定案件涉及國家安全，該案即屬國安案件。

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保安局局長鄧炳強舉例，劫獄本身非國安罪行，若特首發出證明書認定該行為涉及危害國安，該案件則成為國安罪行，分別在於會使用國安程序處理，例如由指定法官審理案件等。

律政司長林定國表示，訂立附屬法例是為國安法實施「帶來更大確定性」，沒有新增罪行或擴大權力。

對於附屬法例中沒有界定可被認定涉及國安的罪行範圍，香港行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，理論上適用於所有罪行，不過「例如交通罪行，比較難想像涉及國安」。

港府8日才向立法會提出訂立附屬法例的建議，9日便把附屬法例刊登憲報，即時生效，並適用於國安法生效前的案件。

李家超9日見媒體時，被問到初步評估會發出證明書次數、如何避免「一個人說了算」的觀感時說，由特首發出證明書目的是「減少爭拗」。特首有責任維護國安，很多涉國安的圖謀者是「國家級高手」，因此相關敏感資料只有特首才可審閱，「每一次都會審慎行事」。

報導提到，港府9日將附屬法例刊登憲報，適逢反送中運動爆發7週年。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，刊憲時機與反送中風波、七一回歸等未必有關，暫不見內部或國際形勢有迫切威脅，除非政府很快動用附例，「否則只能說政府按照工作時間表立法」。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150610