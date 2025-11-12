港特首：北京實際利用外資超過65%來自香港

（中央社記者張謙香港12日電）香港行政長官李家超今天指出，截至去年底，香港在北京累計實際投資超過1400億美元（約新台幣4.3兆元），占北京實際利用外資超過六成半。

李家超早上在「第28屆北京．香港經濟合作研討洽談會」開幕式上致辭時，作了以上表示。

他補充，香港累計在北京設立外企企業總數超過1萬4000家，占同類企業總數超過三成半。同時，北京在港累計直接投資存量超過500億美元，在港上市企業超過270家。

他說，過去一年，北京多家具代表性的科創企業在港上市或設立業務，在低空經濟、醫藥、人工智慧等方面通過香港市場測試場景應用，並向海外推廣品牌。

李家超表示，京港兩地在創科的領域各具優勢，互補性強，希望有更多北京企業落戶香港新界北部都會區和河套合作區，善用香港服務。

北京市市長殷勇率團來港參加了這項洽談會。（編輯：廖文綺）1141112