港珠澳大橋出入境人數累計突破1億人次！

▲港珠澳大橋出入境人數正式突破1億人次。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】大陸港珠澳大橋自2018年10月開通至2026年1月6日，出入境人數正式突破1億人次。據廣東珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站消息，在1月6日上午8時35分，隨著一名旅客經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量正式突破1億人次；其中港澳居民占58.7％，約5,873萬人次。

港珠澳大橋全長55公里，是世界橫跨的跨海大橋，香港到珠海、澳門的車程從3小時至約45分鐘，近年來隨著「澳車北上」「港車北上」「粵車南下」等政策的實施，港珠澳大橋成為當前粵港澳三地跨境出行熱度最高的通道之一。

▲近年來，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客數量快速上升。

港珠澳大橋珠海口岸在1月6日累計出入境旅客正式突破1億人次，其中，出入境港澳居民已超過5873萬人次，佔口岸客流總量58.7%。珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站6日表示，經大橋珠海口岸出入境旅客數量突破第一個5000萬人次用時5年有餘，而突破第二個5000萬人次，僅用約1年8個月。

其中，2025年港澳居民出入境近1,800萬人次，較2019年成長近三倍。港珠澳大橋邊檢站介紹，在港澳單牌車的帶動下，目前大橋珠海口岸日均出入境車輛超1.8萬輛次，逢周末及節假日期間，日均車流超過2.2萬輛次，單日最高達到2.8萬輛次，該口岸車輛查驗總量已連續三年居大陸各口岸第一。

截至目前，經港珠澳大橋邊檢站查驗港澳單牌車數量已超過840萬輛次，經邊檢備案「港車北上」、「澳車北上」司機、車輛數量超過20.9萬人、17.4萬輛。

▲隨著開放「粵車南下」政策實施，大陸居民開車去香港更方便。

現在，自駕私家車『北上』成為港澳居民最便利、最熱門的方式之一；隨著開放「粵車南下」政策實施，內地居民駕車往來香港經商、就業、探親、旅遊更加便利，已有超800輛廣東私家車完成「粵車南下」邊檢備案。

隨着「一簽多行」「一周一行」、港澳通行證「全國通辦」等政策落地，大陸居民經港珠澳大橋前往港澳地區更為方便。除了旅遊、探親等傳統客流，商務、務工、學生等旅客數量也在同步增多，經大橋跨境工作生活成為越來越多粵港澳居民的日常。

自大橋珠海口岸開通以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗內地旅客數量已超過3938萬人次，其中2025年，經口岸出入境內地旅客數量超過1257萬人次，刷新口岸開通以來的歷史最高紀錄。(照片記者蔡叔涓翻攝)