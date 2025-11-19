港男來台吸收6軍人當共諜 國防部喊痛心：中國滲透嚴重會加強保防教育

記者詹宜庭／台北報導

又有共諜案！我國高檢署查獲香港人丁小琥來台籌組共諜組織，大手筆花費1100餘萬元，吸收我國6名現役、退役軍官，竊取機密，並遊說現役軍官於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗，檢方查證屬實，18日偵查終結，對丁男在內的7人依照違反《國家安全法》等規定，提起公訴。對此，顧立雄表示，中國的滲透作為確實很嚴重，但國防部仍要積極採取應對措施，不斷加強保防教育，「對於發生這樣的事情，國防部也感到痛心」。

廣告 廣告

根據檢方公布的起訴資料，丁小琥為香港籍中國人，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自2023年起，先利用機會吸收我國陸軍戰備訓練退役中校王文豪，而後再透過王文豪，吸收國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。此案經高等檢察署偵辦後，從今年7月間起，就陸續指揮調查局台北市調查處、憲兵指揮部新北憲兵隊、國防部政治作戰局保防安全處，共同發動4波偵查作為，將涉案6名現役、退役軍士官，以及丁男等7人聲請羈押禁見至今。

全案於18日偵查終結，高檢署依照違反《國家安全法》等規定，對丁男等提起公訴。台北地檢署也針對丁男、陳姓業者，依照違反《洗錢防制法》、《銀行法》等規定，提起公訴。另組織內也有何姓、張姓2位民眾，但2人已經過世，本次做出不起訴處分。

針對此案件，顧立雄上午受訪表示，中國的滲透作為確實很嚴重，但國防部仍要積極採取應對措施，不斷加強保防教育，對於機密也要加以查核。這個案子是在內部進行查核時被發現的，因此國防部仍會持續精進，「對於發生這樣的事情，國防部也感到痛心」。

更多三立新聞網報導

反攻中國成功？王世堅「從從容容游刃有餘」登共艦 國防部：認知作戰

中日關係緊張！顧立雄轟「麻煩製造者是中國」：呼籲別以武力解決爭端

國軍編現比近8成！少子化釀缺兵 國防部：116年可徵兵人數跌破8萬

不只國民年金變8千！民進黨團議場前熱舞喊：統籌款345億用在全民福利

