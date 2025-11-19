港男共諜組織2現役軍人遭起訴...國防部「強烈譴責叛國行為」：持續深化反情報教育、提升官兵安全意識

中國對台灣滲透、統戰不斷，調查局去年（2024）發覺港籍人士及國人為中共在台發展組織及刺探、收集機密。國防部昨（18日）表示，政戰局內部清查作業主動發現，楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制通報，國防部強烈譴責少數官兵違背忠誠義務的叛國行為。

調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並刺探、收集機密資料，先後吸收現退役多名軍官為組織成員，甚至遊說現役軍人消極不抵抗。

高檢署偵辦該案件，昨日依違反《國安法》蒐集軍事機密等罪，將丁小琥等7人起訴，並求處重刑，其中還包含楊姓、呂姓2名現役軍人。國防部昨日中午發布新聞稿指出，政治作戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校舉止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。

國防部表示，案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

（圖片來源：三立新聞）

