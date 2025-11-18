港男吸收我現退役軍官 7人涉國安法等罪遭起訴

與廟方人員合影，照片中身穿白色襯衫，香港男子丁小琥，7年前以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分到鹿港天后宮交流，沒想到他多次來台，背後目的是涉嫌在台發展共諜組織，根據高檢署調查，丁小琥受中共指示，多次假借商務活動或觀光名義申請來台，透過地下匯兌提供1112萬元報酬，吸收4名退役軍人、2名現役軍人，下令刺探機敏資料，以及說服現役軍人兩岸發生戰事，率領部屬消極不抵抗。

國防部副發言人喬福駿說，「是本部執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，立即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦，經過嚴密的蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，即報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦。」

高檢署18日偵查終結，將丁小琥以及6名現、退役軍人，依違反《國安法》等規定起訴，求處重刑，國防部則強烈譴責違背忠誠義務叛國行為，也落實涉密人員安全調查機制；針對中共滲透手段多元，前陸軍上校向德恩國簽下「投降承諾書」震驚國人，台北地院國安專庭法官許凱傑就揭露中共對台滲透六大手法，分別是洩密，像是誤簽投降協議、組織滲透、分裂社會則有中國間諜滲透到台灣各政黨，以及科技洩密、灰色地帶行動。

國防院國家安全研究所研究員沈明室表示，「我們剛買的高科技武器系統，這些部隊的士官兵，因為這個武器性能到底怎麼樣，因為他們操作手，他們非常清楚，如果他們把這個重要的武器裝備的所有參數向外透露，我想中共對這方面，也是非常有興趣的。」

中共滲透目標，過去鎖定國軍高層，現在不只擴大到基層官兵，一般民眾也被盯上，陸委會表示，因中共滲透而被起訴的人數連年攀升，2022年有28人，2023年來到86人，去（2025）年破百，多達168人，學者認為應加強預防作為，落實全民國防，才能防止中共滲透。