港男困火場「瞞母報平安」 罹難翁「手握身分證」似讓家人好認屍

香港宏福苑世紀大火延燒3天後，終在昨日撲滅，期間不少受災戶在社群平台發文透露生死瞬間。有獲救者千字文剖白受困過程「瞞母謊報平安」，還有罹難者家屬透露其公公從火場中抬出時「手握身分證」似讓家人好認屍。

阿Will被困當日拍攝屋內低煙霧彌漫。（圖／翻攝臉書「 Lim ALim」）

據《香港01》報導，阿Will住在宏福苑宏昌閣2樓，27日在Facebook發千字文詳述2.5小時遇火劫過程。稱事發時正在家中休息，接獲太太來電通知發生火災，隨即換衣服逃生，但打開大門「眼前就一黑，濃煙將我吞噬」，他嘗試開啟手機電筒照明，卻伸手不見五指、呼吸困難，只能退回房內。

廣告 廣告

阿Will稱大火將他囚禁在這座名為「家」的煉獄之中，只能無奈被動地等待救援，就在這時聽到門外走廊傳來慘叫聲，他冒死衝出去將鄰居夫妻拉到自己家中，甚至待消防人員抵達後，還讓夫妻倆先被救走，自己則墊底離開。記者聯絡到阿Will證實獲救正留院治療。

阿Will文中自述被困火場期間，他坐在窗邊望向窗外無數燒著的雜物，「如同黑色雪花，混雜著火星，從天而降。像一場絕望的雨、這幅景象，殘酷得令人窒息」。接到身在外國的媽媽來電，他強裝冷靜不讓媽媽擔心，還謊稱「消防員正在救我、我沒事啦，我不跟你講了，先把東西收拾好走」，但收線的那一刻，「我眼中帶有淚光、好像有點生離死別的感覺」。

女網友稱公公罹難時「手握身分證」似讓家人好認屍。（圖／翻攝 Threads「tracyng505」 ）

另一名女網友tracyng505則28日在Threads平台發文，稱公公近年身體不適，需長期使用呼吸機，輪椅代步，事發當時婆婆已外出買菜，三點多時還能聯絡上公公叮囑他小心，但之後打電話已經未能接通。

tracyng505透露其公公在大火中不幸罹難，據丈夫轉述認屍過程，「公公最後位置躲在廁所，手握著身份證，裹著兩張沾濕的棉被」，可以想見公公當時安然面對死亡，手握身份證，是害怕家人不好認，「我公公真是好聰明」，相關貼文讓不少網友聞之鼻酸。

延伸閱讀

發毛！《新聞女王》示警港大火 車公廟新年抽下簽「防禍災殃」

惡火悲劇！港特首率官員默哀3分鐘 提供死者家屬80萬慰問金

宏福苑大火釀128死！港廉署查涉貪 工程公司8人被拘捕