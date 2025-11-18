港男在台發展共諜組織！吸收現退役軍官 洗錢千萬當酬庸起訴

記者楊佩琪／台北報導

香港籍中國人丁小琥被控在台發展共諜組織，高檢署、北檢依國安法、刑法洗錢等罪起訴。（圖/翻攝自鹿港天后宮官網）

香港籍人士丁小琥被控在台為中共情報組織吸收現役、退役軍官，並按件計酬給提供情資的軍官。高等檢察署18日以違反國家安全法等罪，起訴丁小琥等一共7人。台北地檢署則針對涉犯洗錢、違反銀行法等罪起訴丁男等3人。

根據起訴，香港籍中國人丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自2023年起，來台發展共諜組織，蒐集機敏資料。陸續吸收陸軍司令部戰備訓練處、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校王文豪和譚俊明，再由王、譚2人以軍中人脈，陸續吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀楊博智、空軍飛指部少校管制官邱翰林等人，蒐集機密資料，且要求現役軍人於兩岸未來發生戰事時，消極不抵抗。

廣告 廣告

至於在台發展組織的經費，則由丁小琥指示陳俊女，以本人或透過其所設立的公司帳戶進行轉匯，共匯入1112萬餘元，按件計酬給被吸收的現役軍官。

高檢署偵辦後依違反國安法等罪起訴6名現役軍官及丁小琥，並對現役軍官建請法院從重量刑。另台北地檢署針對洗錢部分偵辦，經查發現丁小琥等人透過陳俊安經營的地下匯兌管道，將中國提供的1112萬7600元資金，陸續轉匯至陳俊安實質掌控在台灣的8個銀行帳戶，陳男再依丁小琥指示，分批匯入知情、不知名人士帳戶，最後供其他人提領支用。

北檢偵辦後，依洗錢等罪起訴丁小琥等3人，另有2人因已死亡，均為不起訴處分。

更多三立新聞網報導

北檢查扣太子集團在台26輛豪車考慮變價拍賣 提訊人資長、特助等3幹部

被控收錢幫質詢官員！黃國昌列貪污被告 北檢分案調查

張大春被控辱名嘴逆轉獲判無罪 要求刑事補償「不讓國家欠我錢」

夏于喬父報到入獄！判刑2年4月定讞 當「大統領」助非法吸金10億

