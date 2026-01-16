港男持刀挾持遭警連開2槍亡 嫌犯母喊：好心痛

香港15號晚間發生街頭挾持案。（示意圖／Pexels）





香港15日晚間發生街頭挾持案！一名白衣男手持長刀在人群閒晃引發恐慌，混亂中還抓住一名女子企圖攻擊，後來港警趕到對他連開兩槍，男子送醫後傷重不治。警方懷疑他可能吸毒影響神智，不過嫌犯母親痛哭，質疑警方執法過當。

逛街民眾突然驚恐逃竄，拔腿狂奔，沒多久就傳出兩聲槍響，原來一名白衣背包男子竟然手持長刀在人群中揮舞，混亂中抓到一名跌倒女子，持刀威脅攻擊。就在千鈞一髮之際，幾名港警衝上前，近距離朝對男子連開兩槍，這時原本遭挾持的女子才趕緊從他手中脫逃。

事發香港屯門市廣場，15日晚間7點多，正值下班尖峰時間人潮很多，當街發生持刀攻擊事件，民眾都嚇壞了。

目擊民眾：「看到他拿刀晃著晃著就趕快跑，好害怕他真的會砍下來。」

當時港警迅速開槍，嫌犯身中兩槍，其中一槍接近右胸，送醫後傷重不治，這讓嫌犯母親悲痛難以接受，親友質疑警方執法過當。

遭擊斃嫌犯親友：「為什麼還要多開一槍殺死他，現在心好痛，對大人很有禮貌，他很單純、很年輕，不知道為什麼會變成這樣，為什麼要走到這一步，殺死這個年輕人，他腳都受傷了，根本反抗不了。」

不過港警初步調查，34歲的越南籍裴姓嫌犯出生香港，有黑社會背景，還有毒品、暴力、竊盜等多項前科，精神狀況不太穩定，似乎跟家屬認知有落差。香港保安局長鄧炳強也出面力挺基層。香港保安局局長鄧炳強：「非常英勇，我覺得非常果斷。」

警方事後也在男子背包中搜出疑似毒品和一隻警棍，不排除犯案當下神智受毒品影響，先走到超市、廚房拿刀，到街頭徘徊，一連串舉動引發民眾恐慌。

