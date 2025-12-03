港男搭地鐵突「尿袋爆炸」車廂冒火 女乘客驚呼差點被燒到

大陸中心／陳佳鈴報導

行動電源竟與打火機放在同一個置物位置，該起意外再度引發外界關注行動電源安全問題。(圖/翻攝香港01)

香港港鐵觀塘線發生一起驚險意外！一名乘客放在背包內的外置充電器（俗稱「尿袋」）突然爆炸起火，火光和濃煙在密閉車廂中迅速擴散，嚇壞周遭乘客。相關影片在網路瘋傳，後來更發現行動電源竟與打火機放在同一個置物位置，該起意外再度引發外界關注行動電源安全問題。

根據《香港01》報導，意外發生於11月30日傍晚，一名女乘客在社群平台上傳影片並描述，列車行駛途中，她聞到燒焦味後立刻看到前方背着背包的男乘客背包竄出火花。影片顯示，男乘客驚覺火勢後，不斷將起火部位在地上摩擦試圖滅火，背包底部已被燒穿成大洞，充電線與電池仍連接在一起。

廣告 廣告

女乘客驚魂未定地表示，爆炸發生時自己僅隔著一塊玻璃，「差點燒到頭髮」，現場傳來多名乘客驚呼聲。她指出，事後得知該名男乘客竟將打火機與「尿袋」放在同一個背包隔層，疑似因此引發鋰電池爆炸。

幸運的是，車廂有乘客按下緊急裝置「熄車」，其他人則取來滅火器並踩熄火源，成功阻止火勢擴大。列車抵達樂富站後，全車乘客被要求下車轉乘其他班次，現場一度混亂，但無人受傷。

事件曝光後，大批網友直呼「太恐怖」，並提醒民眾若外置電池出現電量快速流失或異常發熱等情況，務必立即停用，避免鋰電池因老化、受壓或短路而引發火災。亦有網友呼籲應依照正確方式回收廢棄電池，「電池膨脹一點也不能繼續用，非常危險」。

更多三立新聞網報導

離譜！印航波音737客機消失13年 停在機場竟無人知 還得再賠3500萬

香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業

中巴違規被警攔查！車上22名乘客全被上銬帶走 超扯原因曝光

全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養

