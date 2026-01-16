港男疑吸毒持刀挾持路人！警連開2槍擊斃

▲香港15日發生男子疑吸食毒品後，持刀威脅路人，遭警方連開兩槍，送醫後不治。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 香港昨（15日）發生槍擊事件，一名香港出生的越南裔男子疑似吸食毒品後，持刀挾持女路人，遭兩名警員開槍擊中，送醫後不治。

據港媒香港01報導，屯門市廣場15日晚間，有一名香港出生的越南籍34歲男子，在商店偷走12吋長利刀後，到街上對路人不斷揮舞，無視警方噴胡椒水、警告，還挾持女路人，遭警方開兩槍擊斃。

昨傍晚就有目擊者看到，該名男子在路上徘徊、自言自語，隨後他在屯門市廣場DONKI的廚房，逕自取走一把12吋長利刀。晚間19時08分左右，警方接獲至少4起市民報案，指該名男子手持長刀、神情呆滯在街上遊蕩。

香港警方新界北衝鋒隊在19時20分趕到屯匯街，發現該名男子持刀對路人揮舞，警方口頭警告無效，發射胡椒水劑，男子隨即穿過商場，途中挾持一名女路人，舉刀意圖襲擊，警方再次口頭警告無效，兩名員警各開一槍，男子中槍後被制服送醫，右肩、胸口各中一槍，傷重不治。另外，警方事後在嫌犯背包中搜出毒品與甩棍，指控該男吸食冰毒。

嫌犯是越南籍，在香港出生、有香港身分證，過去與家人住在大興邨後搬出，至少2個月沒有與家人聯絡，平時靠打零工維生，有黑社會背景與精神科就醫紀錄。警方懷疑，犯案時有受到毒品影響，正在追查毒品來源及其他調查。

該名男子在事發前，在大興邨的友人住處借住約兩三周，泰國籍的屋主透露，是朋友請他收留該名越南籍男子，但有觀察到男子行跡怪異，僅回來更衣睡覺，經常自言自語、疑似吸食依託咪酯。

