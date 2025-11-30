港男籲徹查大火遭國安處拘捕！ 扣「以災亂港」遭噤聲

香港大學生關靖豐29號晚間卻被港警國安處，依照煽動罪嫌拘捕。（圖／翻攝自 iamhkpeople1 Threads）





香港宏福苑大火，許多民眾都在追真相，就有一名香港大學生關靖豐組成火災關注組，並發連署要求徹查，昨（29）日晚間卻被港警國安處，依照煽動罪嫌拘捕。北京駐港國安公署甚至揚言，有「以災亂港」的反中亂港分子，一定會受到國安法的追究嚴懲，此舉引發各界質疑。

人來人往街道，彎腰遞出傳單，他是香港中文大學政治與行政學系學生關靖豐，組成宏福苑火災關注組，發連署要相關單位徹查，想不到這行為驚動港警國安處，幾名男子把關靖豐帶走。

根據港媒報導，這是國安處人員依照煽動罪嫌拘捕關靖豐，港府如此大動作也讓各界訝異，追求火警真相，怎麼成了叛亂分子？就連港媒都加強力道。

香港有線新聞：「駐港國安公署發表文章，指有『反中亂港』份子和別有用心者，散播虛假訊息，企圖讓香港重回修例風波亂局。」

中國駐港國安公署昨日高調聲明，直指「反中亂港」分子趁火作亂，煽動對政府的不滿。中共官媒文匯報更刊出國安處總警司李桂華28日帶隊到大埔巡視照片，強調團結時刻不容分化。如今北京揚言嚴懲以災亂港，就連空拍機也限制飛行宏福苑周圍直到12月7日。

香港大埔火災志工vs.記者：「我認為政府最大的擔憂是基於過去的一些事件，他們可能會將這次事件與以前的事件相提並論。」

尤其29日凌晨4點，港警還突發通知，限時6小時要志工把物資帳篷全數撤離，一大早8點多，十幾名便衣制服員警盯場，或許也在避免群眾聚集，質疑聲浪愈來愈多。

英國天空新聞報導：「今天看看，到處都是警察，這裡有一種感覺，當局正在展現他們的權力，不允許民眾的悲傷演變成不受控制的公眾憤怒。」

香港大火災民：「我不敢亂說話，不然等一下又用國安法辦我。」

宏福苑大火，民眾都想了解事發原因，結果北京與港府不是公開透明加速調查，反其道而行，恐怕只會讓民怨更加累積。

