港男警署外塗鴉「8964」 稱「女友生日」又改口遭判刑2月

港男在警署外塗鴉「8964」，涉損壞罪遭判刑2月。（示意圖，photo-ac）

香港一名38歲紋身師今年10月於旺角警署外牆塗上「8964」字樣，聲稱因酒醉與分手心情不佳，且相關數字為女方生日，但不被採信，最終他因涉損壞罪，遭法院判刑2月。

綜合《星島頭條》等港媒報導，該名男子於2025年10月20日旺角警署外牆塗上「8964」字樣，警方於同月29日巡邏時發現塗鴉痕跡，調閱監視器後循線將人拘捕，男子警詢時坦承用黑色麥克筆塗鴉，但辯稱當時酒醉，加上分手情緒低落，才寫下前女友的生日數字。

不過男子隨後又改口澄清，因擔心數字涉及敏感日期，才編造其他理由。法官審理時表示，不論數字是否具有政治含意，其行為涉及破壞公共財產，監視器畫面也顯示，他當時與同行者交談，難以認定他喝醉或受情緒影響，加上他選在警署外塗鴉，有挑戰執法機關之嫌，考量他最終認罪，依損壞罪判刑2月。





