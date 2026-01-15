港男闖商場持刀揮砍「挾持1女」民眾驚逃 警轟2槍…嫌犯倒地

香港屯門一處商場，一名男子闖入唐吉軻德超市廚房，搶走刀具就隨意邊走揮舞，警方最後轟槍制伏。翻攝Google Maps



台灣去年底才發生北捷張文持刀隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇，台灣地檢署今天也偵結此案。不過，中國香港今天（1／15）也發生持刀隨機攻擊案件，甚至兇嫌一度還挾持人質，香港警方及時開槍將嫌犯制伏，嫌犯也倒地送醫。

根據香港媒體表示，今天晚間7點13分，在屯門市廣場商場內，一名穿著白色T恤的男子，竟突然闖入商場內一間唐吉軻德超市，他更直接闖入廚房並且搶下一把廚刀，隨後往一樓逃走。

白色衣服男子持刀在街頭揮舞。翻攝Threads

市民報案表示，看到該名男子手持長刀，在商場內到處徘徊，持刀男甚至離開大樓商場，直接在街道上揮舞長刀，一旁路人見狀立刻逃竄，不少民眾也拍下驚險畫面上傳網路。

警方趕到後，男子似乎立刻衝入商場，再挾持一名女子，與警方對峙。警方見狀也立刻開轟2槍，持刀男子被擊中，也立刻送醫急救。至於兇嫌為何行兇，仍待後續警方調查。

